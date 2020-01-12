طنجة..قاصر تضع حدا لحياتها داخل حمام..وأسرتها في صدمة

عاش أفراد أسرة بمدينة طنجة، أمس السبت، ليلة سوداء، بعدما وضعت ابنتهم القاصر حدا لحياتها شنقا، داخل حمام المنزل بمنطقة الادريسية.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن الراحلة، البالغة من العمر 17 عاما، قامت بإنهاء حياتها عن طريق خنق نفسها بواسطة حبل لفته حول عنقها، ماخلف صدمة وحالة من الحزن والألم وسط أهلها ومعارفها.

ورجح مقربون من الراحلة، أن يكون سبب الانتحار راجع إلى اضطرابات نفسية كانت تعاني منها منذ فترة.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الراحلة إلى مستودع الأموات بمستشفى “دوق دي طوفار”، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة ظروف و ملابسات الوفاة.