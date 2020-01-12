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سفير بريطانيا ينفي مشاركته في تظاهرات إيران

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 يناير 2020

نفى سفير بريطانيا في إيران مشاركته في التظاهرات التي خرجت يوم أمس احتجاجا على الأكاذيب حول الطائرة الأوكرانية.

 

وكانت سلطات إيران قد احتجزت سفير بريطانيا لساعات بتهمة الخروج في المظاهرات قبل أن تفرج عنه.

 

وشهدت العاصمة طهران ومدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد مظاهرات غاضبة من إسقاط الطائرة ومسيرات تأبين للضحايا.

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وخرج المئات في طهران ضد ما وصفوه بكذب المسؤولين بعدما انكروا في البداية إسقاط الطائرة قبل أن يعودوا للاعتراف بعد اتضاح الأدلة، وطالبوا باستقالة كبار المسؤولين وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئي.

 

ودعا مهدي كروبي، المعارض الإيراني البارز، خامنئي أيضا إلى التنحي بسبب "تعامله الرديء مع أزمة إسقاط الطائرة" على حد وصفه.

 

وفي بيان نشره القيادي في "الحركة الخضراء" على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل عن أسباب التأخر في إعلان الحقيقة للمواطنين، مستنكرا تأخره خامنئي في إعلان مسؤولية بلاده عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران بعد إصرار السلطات على "الإنكار" و"الكذب" في البداية

 

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