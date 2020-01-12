الفلكي الشوافي يكشف موعد تأثيرات موجة الصقيع على اليمن

الأحد 12 يناير 2020

كشف الفلكي عدنان الشوافي، عن موعد تأثيرات الصقيع على اليمن.



وقال الشوافي في بلاغ صحفي مساء السبت 11 يناير 2020 (ليلة الأحد) تنخفض درجة الحرارة الصغرى في صعدة بشكل حاد".

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وتابع "ومتوقع ان تسجل ما بين 0 الى 2 درجة مئوية على مناطق واسعة من صعدة معنى ذلك انها تنخفض بمعدل 9 درجات مئوية عن ما كانت عليه الليلة الماضية".

وأضاف "كما تنخفض درجة الحرارة في معظم الاحواض والهضاب الجبلية و الصحاري بشكل ملحوض".

واختتم "لذلك نكرر التنبيه للمواطنين و المزارعين من انخفاض درجة الحرارة في الأحواض والهضاب الجبلية و الصحاري كما سبق توضيح التفاصيل".