السراج يزور تركيا اليوم وسط اعتراضات إقليمية ودولية على تدخل أنقرة في ليبيا

الأحد 12 يناير 2020

يعتزم رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، إجراء زيارة إلى تركيا، اليوم الأحد.



ووفق مصادر دبلوماسية تركية، فإنه من من المتوقع أن يلتقي السراج خلال زيارته هذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دون أن تذكر تفاصيل أكثر حول فحوى الزيارة.

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وتأتي الزيارة في ظل الحديث الإقليمي والدولي عن التدخل التركي في الشأن الليبي، وإرسال أنقرة قوات لها إلى ليبيا.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتة تفاهم، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.

وقوبل التدخل التركي في ليبيا باعتراض إقليمي ودولي على نطاق واسع