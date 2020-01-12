اليمن.. القبض على متهم باغتصاب لاجئات أفريقيات في محافظة لحج

الأحد 12 يناير 2020

تمكنت قوات أمنية في محافظة لحج جنوبي البلاد الليلة الماضية من إلقاء القبض على متهم باغتصاب لاجئات افريقيات عقب فراره قبل أشهر من مركز شرطة في مديرية الحد يافع.



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وذكرت مصادر أمنية أن نقطة تابعة للحزام الأمني في نقطة الحسيني الواقعة في مديرية تبن أوقفت شخصًا يحمل بطاقة هوية مزورة قبل أن تكتشف أنه ذات الشخص الذي يتهم باغتصاب فتيات إثيوبيات لاجئات وسبق أن فر من السجن.

وتابعت المصادر أن المتهم كان نجح في الفرار قبل أشهر من مركز شرطة الحد التابعة لرباعيات مديريات اليافع الواقعة في محافظة لحج