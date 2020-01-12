اليمن.. فرق المشتركة تفكك حقل ألغام وعبوات حوثية في حي منظر شرق مطار الحديدة

الأحد 12 يناير 2020

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة حقل ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في حي منظر شرق مطار الحديدة.



وقال مصدر في الفرق الهندسية، إن الفرق عثرت على حقل ألغام زرعته المليشيات شرق المطار، بعد أن جرفت الرياح والأمطار، الرمال التي غطت حقل الألغام.

Advertisements

وأكد المصدر، أن مليشيات الحوثي زرعت الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، في حقول منتظمة وأخرى عشوائية بمناطق متفرقة من الحديدة.

وتواصل الفرق الهندسية نزع وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الحديدة، والتي تسببت بسقوط آلاف الضحايا الأبرياء من المدنيين بين شهيد وجريح.