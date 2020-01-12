شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مواقع القوات المشتركة قي منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة. Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة عيار 14.5 ، والأسلحة عيار 12.7 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة والقناصة. وأشارت المصادر أن المليشيات الحوثية كثفت من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

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