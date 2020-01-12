زعيم الحركة الخضراء الإيرانية يطالب المرشد الأعلى بالتنحي

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طالب المعارض الإيراني “مهدي كروبي”، وهو أحد زعماء الحركة الخضراء ويقبع تحت الإقامة الجبرية، المرشد الإيراني علي خامنئي، بالتنحي.

وهاجم المعارض الإيراني البارز خامنئي بحدة، على خلفية إعلان تورط قوات الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية في سماء طهران، منتقدا سوء إدارة المرشد للبلاد، ومحملا إياه مسؤولية إسقاط الطائرة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونشرت وسائل إعلام معارضة، نص رسالة احتجاجية منسوبة لكروبي تعليقا على الأحداث الأخيرة التي تشهدها إيران، وقال فيها مخاطبا المرشد الأعلى خامنئي: “ليست لديك أي من صفات أو مسؤوليات قيادة البلاد وفقا لما يقره الدستور ولا تمتلك الشجاعة والإدارة ولا التدبير”.

وسأل المعارض الإيراني خامنئي حول قرار السلطات إخفاء السبب الحقيقي لسقوط الطائرة الأوكرانية، “هل كنت على علم بهذه الحادثة منذ يومها الأول أم بعد، وفي الحالتين فإنك من سمحت للمسؤولين الأمنيين والإعلاميين بخداع الشعب”

وحمل كروبي المرشد الأعلى مسؤولية أبرز الحوادث التي شهدتها إيران خلال العقد الأخير، وأضاف “تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2009 والقمع الدموي لمحتجين في تظاهرات أعوام 2009 و2016 وأخيرًا في نوفمبر 2019 رفضًا لقرار رفع أسعار البنزين، كلها تقع على مسؤولية خامنئي”.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية أُسقطت الأربعاء الماضي، عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، قبل أن يعلن الحرس الثوري، السبت، مسؤوليته عن الحادث.

ويُعد مهدي كروبي أحد أبرز زعماء المعارضة الإيرانية في الداخل إلى جانب مير حسين موسوي، وتفرض السلطات عليهما الإقامة الجبرية منذ احتجاجات عام 2009 والتي خرجت رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية وقتها.