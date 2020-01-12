شكرا لقرائتكم خبر عن بكين.. تشغيل أكبر تلسكوب عالمياً للبحث عن حياة خارج الكوكب والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين بدأت رسميا تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم والذي ستستخدمه في أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

يبلغ قطر‭ ‬التلسكوب (فاست) 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو بجنوب غرب البلاد. ويعرف أيضا في الصين باسم (عين السماء).

وأفادت وكالة شينخوا أن التلسكوب حصل على موافقة لبدء عملياته. وانتهت الصين من تشييده عام 2016 ويخضع منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.

وقال جيانغ بينغ رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب لشينخوا إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، وإن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.