شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب «مجزرة جديدة» ضد المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الإيراني من ارتكاب "مجزرة أخرى بحقّ متظاهرين سلميّين"، بعد تفريق تجمّع لطلّاب في طهران الليلة الماضية تضامناً مع ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وأطلق الرئيس الأمريكي التحذير الذي أشار فيه إلى طريقة تعاطي النظام الإيراني مع حركة الاحتجاجات التي خرجت في نوفمبر الماضي، في حين كانت الشرطة تفرّق طلّابًا تجمعوا في طهران تضامناً لـ176 شخصًا قُتلوا جرّاء تحطّم طائرة بوينغ أوكرانيّة بعيد إقلاعها قرب العاصمة اعترف النظام الإيراني إسقاطها بواسطة صاروخ.

حيث ندد المتظاهرون ضد ما وصفوه بكذب المسؤولين بعدما أنكروا في البداية إسقاط الطائرة قبل أن يعودوا للاعتراف بعد اتضاح الأدلة.