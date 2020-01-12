شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يحذّر النظام الإيراني من ارتكاب «مجزرة جديدة» ضد المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل
وأطلق الرئيس الأمريكي التحذير الذي أشار فيه إلى طريقة تعاطي النظام الإيراني مع حركة الاحتجاجات التي خرجت في نوفمبر الماضي، في حين كانت الشرطة تفرّق طلّابًا تجمعوا في طهران تضامناً لـ176 شخصًا قُتلوا جرّاء تحطّم طائرة بوينغ أوكرانيّة بعيد إقلاعها قرب العاصمة اعترف النظام الإيراني إسقاطها بواسطة صاروخ.
حيث ندد المتظاهرون ضد ما وصفوه بكذب المسؤولين بعدما أنكروا في البداية إسقاط الطائرة قبل أن يعودوا للاعتراف بعد اتضاح الأدلة.
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