شكرا لقرائتكم خبر عن هزتان أرضيتان تضربان جنوب إيران والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزالان بقوة 4 درجات و9ر3 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد جنوب إيران، حسبما مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية فى جامعة طهران الإيرانية. ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن مركز رصد الزلازل أن الزلزال الأول وقع فى منطقة أهرم فى محافظة بوشهر جنوب إيران فى عمق 10 كم من سطح الأرض. كما سجل المركز، زلزال بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر فى مدينة "ايذة" فى محافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل 10 دقائق من الهزة التى ضربت منطقة أهرم

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