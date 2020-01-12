ماذا قالت رغد صدام حسين عن قابوس

نعت رغد ابنة رئيس النظام السابق صدام حسين، سلطان عمان، قابوس بن سعيد.

ونشرت رغد تغريدة قالت فيها "نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس بأحر التعازي، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما. وحكم السلطان قابوس سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، خلفا لأبيه.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح امس السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس.