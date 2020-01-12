بالصور.. ملعب النجف الدولي يستعيد عافيته بعد اعمال الصيانة

وقال وزير الشباب والرياضة احمد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "مازال العمل مستمرآ في ملعب النجف الدولي من قبل الشركة المنفذة الذي يتسع لـ30 الف متفرج".

واضاف "من المؤمل إكمال كل مراحله خلال الاشهر القادمة وقد تمت المباشرة بأعمال الإنارة الديكورية فضلا عن إكمال ملاحظات الأرضية للملعب الرئيسي والملعب والثانوي ليكون في أفضل حالاته".



وتابع "الوزارة تتابع كل اعمال الشركة التي أوشكت على الانتهاء ويتم تسليم الملعب نهائيا الى وزارة الشباب والرياضة".