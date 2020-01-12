- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
2020-01-12 | 09:56
1,019 مشاهدة
وقال وزير الشباب والرياضة احمد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "مازال العمل مستمرآ في ملعب النجف الدولي من قبل الشركة المنفذة الذي يتسع لـ30 الف متفرج".
واضاف "من المؤمل إكمال كل مراحله خلال الاشهر القادمة وقد تمت المباشرة بأعمال الإنارة الديكورية فضلا عن إكمال ملاحظات الأرضية للملعب الرئيسي والملعب والثانوي ليكون في أفضل حالاته".
وتابع "الوزارة تتابع كل اعمال الشركة التي أوشكت على الانتهاء ويتم تسليم الملعب نهائيا الى وزارة الشباب والرياضة".
واضاف "من المؤمل إكمال كل مراحله خلال الاشهر القادمة وقد تمت المباشرة بأعمال الإنارة الديكورية فضلا عن إكمال ملاحظات الأرضية للملعب الرئيسي والملعب والثانوي ليكون في أفضل حالاته".
وتابع "الوزارة تتابع كل اعمال الشركة التي أوشكت على الانتهاء ويتم تسليم الملعب نهائيا الى وزارة الشباب والرياضة".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ملعب النجف الدولي يستعيد عافيته بعد اعمال الصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.