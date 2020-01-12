نقابة معلمي واسط تعلن استئناف الدوام في جميع مدارس المحافظة

اعلنت نقابة المعلمين في واسط، الاحد، عن استئناف الدوام في جميع مدارس المحافظة.
وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم استئناف الدوام في جميع المدارس بالمحافظة"، داعية "الكوادر التدريسية الى الالتزام بالدوام".
واكدت النقابة انه "في حالة تسويف المطالب المشروعه سوف يتم اعلان الاضراب بعد امتحانات نصف السنة".
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