التربية تمدد فترة انتقال الطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية

أصدرت وزارة التربية، الأحد، تعميماً يقضي بتمديد فترة انتقال الطلبة الراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية ومن الحكومية إلى الخاصة لغاية الـ20 من شهر كانون الثاني الحالي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن "الوزارة وجهت في تعميمها الصادر من المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات (بغداد، البصرة، ذي قار، ميسان، واسط، المثنى، القادسية، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى) باستقبال طلبات النقل خلال فترة التمديد وفق الاجراءات المعمول بها، وذلك بسبب الظرف الراهن الذي يمر به بلدنا".



وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الفترة التي كانت قد حددتها الوزارة في السابق تنتهي في الـ31 من كانون الأول الماضي"، مبيناً أن "الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلبة المنقولين، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المقاعد المدرسية والكتب والمستلزمات الأخرى".