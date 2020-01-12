المركزي للاحصاء: عدد خطوط الهاتف في العراق بلغ 39 مليون خط

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاحد، ان عدد خطوط الهاتف في العراق بلغ 39 مليون خط.

وقال الجهاز في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "عدد خطوط الهاتف في العراق لعام 2018 بلغ 39 مليون خط"، مبينا ان "الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف لكل 100 شخص بلغت 102.7".

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واضاف ان "عدد خطوط خدمة الانترنيت للهاتف النقال للشركات العاملة في العراق بلغ 15.3 مليون خط لسنة 2018".

يذكر ان المواطنين استعانوا بخدمة الهاتف النقال بعد ان دمرت اغلب البدالات العمومية المسؤولة عن الهواتف الأرضية بعد عام 2003 ما تسبب بتوقف الخطوط في اغلب المناطق.