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يوم حاسم بين تشافي وبرشلونة.. الرسمي قد يُعلن اليوم

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2020-01-12 | 09:25

يوم حاسم بين تشافي وبرشلونة.. الرسمي قد يُعلن اليوم

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كشفت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الاحد، ان ساعات تفصلنا عن إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب وإعلان تشافي هيرنانديز مدربًا للفريق.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، و"سبورت" الإسبانية، "سيعلن برشلونة اليوم الأحد، إقالة فالفيردي، وتعيين تشافي خلفًا له".

وأشارت "سبورت" إلى أن "بارتوميو اتخذ بالفعل قرار إقالة فالفيردي عندما يكون البديل جاهزًا".

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وواصلت: "يجتمع لاعب برشلونة السابق مع أبيدال السكرتير الفني، وأوسكار جراو اليوم لإعلامهما بما إذا كان يقبل العرض".

مدرب السد تحدث بوضوح أمس السبت قائلاً: "لن أخفي أن حلمي هو تدريب برشلونة".

وتؤكد الصحيفة أن كبار لاعبي البارسا تحدثوا مع تشافي ليقبل بالعرض ويتولى مهمة تدريب البلوجرانا.

واوضحت "موندو ديبورتيفو"، "نية برشلونة إنهاء خدمات فالفيردي وإعلان تشافي مدربا".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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