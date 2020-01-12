يوم حاسم بين تشافي وبرشلونة.. الرسمي قد يُعلن اليوم

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، و"سبورت" الإسبانية، "سيعلن برشلونة اليوم الأحد، إقالة فالفيردي، وتعيين تشافي خلفًا له".

وأشارت "سبورت" إلى أن "بارتوميو اتخذ بالفعل قرار إقالة فالفيردي عندما يكون البديل جاهزًا".



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وواصلت: "يجتمع لاعب برشلونة السابق مع أبيدال السكرتير الفني، وأوسكار جراو اليوم لإعلامهما بما إذا كان يقبل العرض".

مدرب السد تحدث بوضوح أمس السبت قائلاً: "لن أخفي أن حلمي هو تدريب برشلونة".

وتؤكد الصحيفة أن كبار لاعبي البارسا تحدثوا مع تشافي ليقبل بالعرض ويتولى مهمة تدريب البلوجرانا.

واوضحت "موندو ديبورتيفو"، "نية برشلونة إنهاء خدمات فالفيردي وإعلان تشافي مدربا".

