الجيش السوري يكمل استعداده لمعركة ضواحي حلب

أفاد تقرير إخباري، الأحد، بأن الجيش السوري استكمل استعداداته لبدء عملية عسكرية في ضواحي حلب وريفها.

وأوضحت صحيفة "الوطن" السورية أن العملية ستضع الطريق الدولي الذي يصل حلب بحماة، وفق "اتفاق سوتشي" 2018، في الخدمة و"تؤمن الجبهات الغربية للمدينة من الإرهاب".

وكشف مصدر ميداني عن استقدام الجيش السوري أرتالا عسكرية جديدة، بينها صواريخ حديثة لم تستخدم في حلب من قبل، إلى خطوط تماس الجبهات الغربية من المدينة وإلى ريف المحافظة الجنوبي، لتضاف إلى التعزيزات السابقة التي أرسلت في وقت سابق إيذانا ببدء عملية عسكرية متوقعة في أي لحظة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش "نفذ أمس رميات صاروخية ومدفعية استهدفت مقار وتحركات الإرهابيين في ريفي حلب الغربي والجنوبي".

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ومطلع الشهر الجاري، سقط 17 قتيلا ومصابا على الأقل بين صفوف القوات التركية، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلا لآلياتهم في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن السيارة المفخخة "انفجرت أثناء مرور رتل لقوات الاحتلال التركي في مدينة جرابلس شرق حلب، كان متجها إلى قاعدة البلدق غرب المدينة؛ ما أدى إلى مقتل 5 جنود أتراك وجرح 12 آخرين".

وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، على منطقة بطول 120 كلم على الحدود، منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ الأمر الذي تسبب بمقتل المئات ونزوح مئات الآلاف من السوريين.

وبسط الجيش السوري سيطرته على غالبية أراضي البلاد ليقترب من إنهاء 8 سنوات من الحرب الأهلية التي تسببت في نزوح ملايين السوريين وقتل الآلاف، باستثناء بعض المناطق في شمال والشمال الغربي حيث توفر تركيا دعما لمليشيات تابعة لها.

وبدأ الجيش السوري منذ منتصف العام الماضي التأهب لحصار الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في ريفي إدلب وحلب.