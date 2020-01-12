وزير دفاع بريطانيا يدعو لعدم الاعتماد على أمريكا عسكريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع البريطاني روبرت والاس إنه يتوجب على المملكة المتحدة الاستعداد لخوض الحروب بدون مساعدة الولايات المتحدة.
وأضاف والاس، في حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" في عددها الصادر الأحد، أنه يشعر بالقلق من إمكانية انسحاب "الولايات المتحدة من قيادتها حول العالم"، وإن مثل هذا الاحتمال يبقيه "يقظا في الليل".
واقترح أن تستخدم الحكومة المراجعة الدفاعية المقبلة من أجل شراء معدات لضمان أن المملكة المتحدة لن تعتمد على القوات الجوية الأمريكية وطائراتها للتجسس في الصراعات المستقبلية.
وتأتي تعليقات والاس في أعقاب مناقشات الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب، بشأن المخاوف العالقة لدى الدولتين بشأن برنامج الصواريخ الإيراني.
وغالبا ما تخوض بريطانيا الحروب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة حيث دخلت الدولتان في أكثر من مرة في عمليات عسكرية خارج الحدود مثل الحرب في العراق وأفغانستان وغيرها.
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