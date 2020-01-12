"تحالف الفتح" ينفي تجديد الثقة برئيس وزراء العراق المستقيل

نفى مصدر في تحالف الفتح بالعراق، الأحد، أنباء عن تجديد الثقة برئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي الذي وافق البرلمان على استقالته الشهر الماضي.

ويضم تحالف الفتح عددا كبيرا من الأحزاب الدينية في العراق، كما تتوافق رؤيته السياسية مع كتلة "سائرون" الأكبر بالبرلمان العراقي والمدعومة من مقتدى الصدر.

ونشرت وسائل إعلامية عراقية، السبت، خبرا تضمّن سعي عدد من الكتل السياسية لتجديد الثقة برئيس الوزراء المستقيل.

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أعلن مجلس النواب العراقي في الأول من ديسمبر/تشرين الأول، قبول استقالة رئيس الوزراء، والتي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي طالبت بإسقاط الحكومة والقضاء على الفساد.

وقال المصدر، بحسب "السومرية نيوز": "لا صحة لاتفاق سائرون والفتح بتجديد الثقة برئيس الوزراء المستقيل، مؤكدا أن تحالف الفتح ماضٍ باتفاق مع الكتل الوطنية لاختيار شخصية مقبولة من الجميع تلبي طموح الشعب العراقي.



ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة تنديدا بالفساد وتدخلات إيران، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.

ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم رغم استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

وتطالب المظاهرات التي تشهدها بغداد ومحافظات أخرى، بإنهاء النفوذ الإيراني وإجراء انتخابات مبكرة وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وتصاعدت وتيرتها؛ ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين وإصابة الآلاف.