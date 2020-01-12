انت الان تتابع الملكة إليزابيث تستدعي حفيدها الأمير هاري لحضور اجتماع أزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملكة إليزابيث

استدعت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حفيدها الأمير هاري لعقد اجتماع أزمة وبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبزوجته ميجان في أعقاب إعلان الزوجين فجأة أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية.

وقال مصدر في قصر بكنجهام لرويترز إن من المقرر عقد الاجتماع غدا الاثنين في منزل ساندرينجهام الذي تملكه الملكة إليزابيث في منطقة نورفولك بشرق إنجلترا بحضور الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد هاري والأمير وليام شقيق هاري.

وستحاول ميجان، الممثلة التلفزيونية الأمريكية السابقة، الانضمام للاجتماع عبر الهاتف من كندا التي عادت إليها الأسبوع الماضي لتكون مع آرتشي ابنها من هاري.

وكان الزوجان هاري وميجان، اللذان يحملان رسميا لقبي دوق ودوقة ساسكس، قد أصابا العائلة المالكة بالدهشة يوم الأربعاء عندما أعلنا أنهما يرغبان في "نموذج عمل جديد" يسمح لهما بقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية والاستقلال ماديا.

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ولم يستشر هاري وميجان الملكة البالغة من العمر 93 عاما ولا أفراد العائلة المالكة الآخرين قبل إعلان الأمر على موقع ساسكس رويال دوت كوم الإخباري في خطوة جرحت مشاعر الملكة وأفراد العائلة وأصابتهم بخيبة الأمل حسبما أفاد مصدر في القصر.

وسيكون الاجتماع هو المرة الأولى التي يجتمع فيها كبار أفراد العائلة المالكة وجها لوجه لبحث الهواجس التي أثارها هاري وميجان.

ويجري مسؤولون محادثات من وراء الستار منذ إعلان قرار هاري وميجان سعيا للتوصل إلى ترتيب جديد للزوجين وقال مصدر في القصر إن هذه المساعي سارت على نحو جيد.

ومهدت المشاورات التي شاركت فيها أيضا الحكومتان البريطانية والكندية الطريق أمام اجتماع بين هاري والملكة وجها لوجه.