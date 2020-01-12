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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. انتشار أمني مكثف في طهران بعد احتجاجات مطالبة برحيل خامنئي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت وسائل إعلام إن قوات الأمن الإيرانية انتشرت بشكل مكثف في طهران والمحافظات تحسبا من احتجاجات تمت الدعوة إليها عبر مواقع التواصل.
شهدت العاصمة طهران ومدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد مظاهرات غاضبة من إسقاط الطائرة ومسيرات تأبين للضحايا.
وخرج المئات في طهران ضد ما وصفوه بكذب المسؤولين بعدما انكروا في البداية إسقاط الطائرة قبل أن يعودوا للاعتراف بعد اتضاح الأدلة، وطالبوا باستقالة كبار المسؤولين وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئي.
ودعا مهدي كروبي، المعارض الإيراني البارز، خامنئي أيضا إلى التنحي بسبب "تعامله الرديء مع أزمة إسقاط الطائرة" على حد وصفه.
وفي بيان نشره القيادي في "الحركة الخضراء" على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل عن أسباب التأخر في إعلان الحقيقة للمواطنين، مستنكرا تأخره خامنئي في إعلان مسؤولية بلاده عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران بعد إصرار السلطات على "الإنكار" و"الكذب" في البداية
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