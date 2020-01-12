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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خارجية بريطانيا: السلطات الإيرانية احتجزت السفير "ماكير" لفترة وجيزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
لندن طهران - الخليج 365
كشفت وزارة الخارجية البريطانية، عن ما حصل لسفيرها في طهران من قبل نظام الملالي.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، إن السلطات الإيرانية احتجزت السفير البريطاني بطهران روب ماكير لفترة وجيزة ونددت بهذه الخطوة بوصفها انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وكانت وكالة تسنيم للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن ماكير اعتقل لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه المحتجين المناهضين للحكومة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان «اعتقال سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضاف:«الحكومة الإيرانية في لحظة فارقة، بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلا.
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