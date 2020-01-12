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ترامب للشعب الإيراني: أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبا الشعب الإيراني " أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم".

وذكر ترامب في تغريدة أوردها باللغتين الانجليزية والفارسية" إلى الشعب الايراني الشجاع الذي يعاني منذ أمد طويل: أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم .نتابع احتجاجاتكم عن كثب، ونستمد الإلهام من شجاعتكم".

وأضاف في تغريدة أخرى "يجب على الحكومة الإيرانية أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة والإبلاغ عن الحقائق من على أرض الواقع فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني".

وتابع "لا يمكن أن تحدث مذبحة أخرى ضد المتظاهرين المسالمين، ولا إغلاق للإنترنت. العالم يراقب"