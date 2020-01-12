من التعقب وحتى التصفية.. الكشف عن تفاصيل مقتل قاسم سليماني.. تعاون بين جهاز الاستخبارات الأمريكية و«الموساد».. وما هو دور قطر في العملية؟

كشف وسائل إعلامية أمريكية تفاصيل مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والذي أغتيل في غارة شنتها الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق في الثالث من يناير الجاري.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إن العملية تمت إدارتها من غرفة عمليات القيادة الأمريكية المركزية "سنتكوم" في قطر، بمشاركة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وأفاتدت الشبكة الإخبارية بأن سليماني قُتل في العراق، إلا أن عملية تتبعه ورصده بدأت من العاصمة السورية دمشق من خلال عملاء المخابرات الأمريكية.

وأوضحت أن هناك مخبرين تابعين للاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" نقلوا تفاصيل تحركات سليماني بمجرد استقلاله الطائرة التابعة لخطوط أجنحة الشام من طراز إيرباص A320 في رحلة رقم (6Q501) إلى بغداد، وهي المعلومة التي أكدها أيضاً عملاء "الموساد".

وأضافت الشبكة أنه وبمجرد هبوط الطائرة في مطار بغداد الدولي، أكد الجواسيس الأمريكيون الموجودون في مطار بغداد الذي يستضيف قوات أمريكية، المعلومات التي تلقوها من دمشق.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الطائرة هبطت في مطار بغداد الدولي في تمام الساعة 12:36 صباحاً، وأن أول من غادرها هو قاسم سليماني والوفد المرافق له، حيث كان ينتظره أسفل الممشى أبومهدي المهندس، المسئول العراقي المقرب من إيران.

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بعد مغادرة سليماني الطائرة، انطلقت على الفور طائرات أمريكية بدون طيار من طراز (MQ-9 Reaper) إلى مواقعها عبر المجال الجوي العراقي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن كل طائرة كانت مسلحة بـ 4 صواريخ من طراز "هيل فاير"، وواصلت تتبع الموكب حتى تم قصفه وتحولت السيارتان إلى كتلة من اللهب وقُتل كل من كان فيهما.

وأشارت الشبكة إلى أن المسئولين الأمريكيين تابعوا عملية اغتيال سليماني عبر الشاشات الكبيرة، وتابعوا صعود مسئول ميليشيا عراقي لتحية سليماني الذي كان يترجل من طائرته.

وقالت إن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، جينا هاسبل، كانت تتابع عملية الاغتيال من أحد المقرات بمدينة لانجلي بولاية فيرجينيا الأمريكية، بينما تابعها وزير الدفاع مارك إسبر من مكان آخر.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن العملية كانت تعرض على شاشة بالبيت الأبيض، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتابعها من فلوريدا آنذاك.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن التفكير في اغتيال سليماني استغرق 18 شهراً، لكن قرار التنفيذ الجدي تم اتخاذه عقب استهداف ناقلات النفط في الخليج وقررت الولايات المتحدة الرد بقوة على إيران، لكن كان من الصعب اصطياده في إيران، وبالتالي بدأت عملية تتبع الهدف لفترة طويلة.