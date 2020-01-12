«النظام الإيراني يتهاوى».. وسط مظاهرات ضد خامنئي بعد فضيحة الطائرة الأوكرانية.. طهران تعتقل السفير البريطاني.. وواشنطن تطالب باعتذار

- شريف الجنيدي

اعتقلت السلطات الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكاير، أمس السبت، حيث وجهت له تهمة "التواجد في أماكن الاحتجاجات"، التي شهدتها البلاد أمس على خلفية فضيحة تورط النظام في إسقاط الطائرة الاوكرانية.

وأفادت وكالة "تسنيم" المقربة من الأمن الإيراني، بأنه تم اعتقال السفير البريطاني لعدة ساعات بتهمة "التحريض" على التظاهرات، قبل أن تطلق سراحه.

وقالت الوكالة في تفاصيل الخبر إن السفير البريطاني كان حاضراً خلال احتجاجات السبت أمام جامعة أمير كبير بطهران، وتم إطلاق سراحه بعد جهود وساطة قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاءه اليوم الأحد لإجراء مزيد من التحقيقات.

انتهاك القانون الدولي

وردت بريطانيا على اعتقال إيران لسفيرها في طهران، حيث اعتبرته "انتهاكاً للقانون الدولي".

وصرح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب في بيان له، اعتقال مبعوث البلاد في طهران لفترة وجيزة يعد "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضاف البيان أن الحكومة الإيرانية "في لحظة فارقة"، مضيفاً: "بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلاً".

واشنطن تطالب باعتذار

من جانبها، طالب واشنطن السلطات في إيران بتقديم اعتذار عن اعتقال السفير البريطاني في طهران.

Advertisements

تظاهرات حاشدة

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، انطلقت مساء أمس السبت، تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، حيث ذكرت وكالة "فارس" أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

وطالب المتظاهرون المرشد الإيراني بالرحيل وهتفوا "النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، بحسب ما نقلت مواقع إيرانية.

ووصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز على خلفية إسقاط الطائرة.

ترامب يغرّد بالفارسية

كتب الرئيس المريكي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر دعم فيها الاحتجاجات التي تشهدها إيران، بعدما أعلنت السلطات في البلاد مسئوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال ترامب، في تغريدته التي كتبها بالللغة الفارسية: "نتابع التظاهرات في إيران عن كثب"، مضيفاً أنه لن يُسمح لإيران بارتكاب مجزرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين، مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني.

وكتب ترمب قائلاً: "إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة: "أنا بجانبكم منذ بداية رئاستي، وستظل إدارتي إلى جانبكم".

وأضاف "نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا".

كما حذّر ترامب النظام الإيراني قائلاً: "لا يُمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت. العالم يُراقب"، مطالباً إيران بالسماح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة الاحتجاجات المستمرة.