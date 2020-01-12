عبد المهدي: مجموعة إجرامية تقف وراء استهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء

أكد رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال العراقية ​عادل عبد المهدي​ ان "مجموعة إجرامية تقف وراء استهداف ​المتظاهرين​ في محافظة ​كربلاء​"، آمراً بـ"تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة والكشف الفوري عن الفاعلين".

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