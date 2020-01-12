يديعوت: موشيه كحلون سيعتزل الحياة السياسية ولن يترشح للانتخابات

ذكر موقع صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" العبرية أن ​موشيه كحلون​ ​وزير المالية​ الإسرائيلي وزعيم حزب كلنا، سيعتزل ​الحياة​ السياسية، ولن يترشح للانتخابات في الثاني من آذار المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن كحلون لن ينضم أيضا لقائمة حزب الليكود للانتخابات المقبلة، مشيرةً إلى أن بنيامين ​نتنياهو​ رئيس ​حكومة​ الاحتلال الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود حاول ثنيه عن ذلك، لكن كحلون أبلغه أنه يشعر بالإرهاق ويريد قضاء بعض الوقت مع عائلته وأحفاده.

ومنذ ​الانتخابات​ الأولى في نيسان 2019، بدأ كحلون في تقليل مشاركته بالأحداث السياسية أو التعبير عن رأيه، وواصل العمل كوزير للمالية فقط.

ويرجح، وفقا للصحيفة، أن يبقى حاليا كحلون في منصبه كوزير للمالية لحين تشكيل حكومة جديدة.