الحدث: إقالة قائد شرطة ذي قار ومتظاهرون يقطعون الجسور والطرق الرئيسية بالناصرية

أفادت قناة الحدث عن "إقالة قائد شرطة ​ذي قار​ ​اللواء​ الحالي ريسان الابراهيمي"، مشيرةً الى "انطلاق ​تظاهرة​ أمام جامعة واسط بالترافق مع تواجد كثيف للقوات الامنية العراقية، وعمد عدد من ​المتظاهرين​ الى قطع الجسور والطرق الرئيسية في ​الناصرية​".

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