قيمة الاكتتاب العام لـ"أرامكو" يسجل رقما قياسيا بعد بيعها أسهما إضافية

أشارت شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ الى إنها "مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم، لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار ​دولار​ مسجلة رقما قياسيا".

وذكرت وكالة "​رويترز​" أن "أرامكو كانت جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال كانون الاول الماضي ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم، لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية".

وشددت أرامكو على إنه جرى تخصيص الأسهم الإضافية للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر، مؤكدة أنه "لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء في الدفاتر".

واكدت "رويترز" أن "أسهم أرامكو شهدت تذبذبا في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف الجيوسياسية ومع تصاعد التوترات بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​ بسبب قتل الولايات المتحدة ل​قاسم سليماني​، ما أثار مخاوف من نشوب حرب، مشيرة الى أن "سهم أرامكو هبط إلى 34 ريالا في الثامن من يناير وهو أقل مستوى منذ بدء تداوله في 11 كانون الاول الماضي لكنه أغلق على 35 ريالا يوم الخميس"، مضيفة: "عند الاغلاق يوم الخميس بلغ تقييم أرامكو 1.87 تريليون دولار أي أعلى من تقييم الشركة وفقا لسعر الطرح العام الأولي والبالغ 1.7 تريليون ولكنه يقل عن هدف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند تريليوني دولار".