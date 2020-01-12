رئيس وزراء أستراليا يقترح التحقيق في الاستجابة لحرائق الغابات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في حديث تلفزيوني، إنه "سيقترح إجراء تحقيق وطني بخصوص الاستجابة لحرائق الغابات المستعرة في البلاد، لكن يتعين أن يتم ذلك بالتشاور مع الولايات والأقاليم"، رافضاً "الانتقاد الموجه لحكومته بأنها لم تبذل جهودا كافية للحد من الحرائق قبل بدء موسمها".
هذا وأدى انخفاض في درجات الحرارة مطلع الأسبوع إلى تراجع شدة الحرائق في الغابات الاسترالية، لكن رجل إطفاء توفي أثناء عمله في ولاية فيكتوريا حيث اندلعت ألسنة لهب جديدة، واعلنت السلطات إن الخطر أبعد ما يكون عن الانتهاء وإن من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا حارا من جديد.
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