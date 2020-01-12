إنقاذ أميركي بعد بقاءه 23 يوما في البرد القارس بمنطقة نائية

نقذت شرطة ولاية ألاسكا الأميركية رجلا فقد منزله إثر حريق واضطر للعيش في البرد القارص لمدة 23 يوما في منطقة نائية.
واستجابت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة، لطلب التحقق من حالة الأميركي، تايسون ستيل، الذي كان يعيش في منطقة نائية ولم يعرف أحد عنه شيئا لعدة أسابيع.
وتم تحديد موقع ستيل وهو يلوح بذراعيه عند اقتراب طائرة الإنقاذ من مكانه، بعد أن رسم إشارة استغاثة SOS في الثلج.
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