هزتان أرضيتان تضربان بوشهر جنوب إيران

ضرب زلزالين بقوة 4 درجات و 3.9 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم جنوب ​إيران​، حسب ما مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة ​طهران​ الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مركز رصد الزلازل، أنّ الزلزال الأول وقع في منطقة أهرم في محافظة بوشهر جنوب إيران بعمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

وسجّل المركز زلزالا بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر في مدينة إيذة بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل 10 دقائق من الهزة التي ضربت منطقة أهرم.