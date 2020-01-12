CNN: الأميركيون بعين الأسد دخلوا الملاجئ قبل 2.5 ساعة من الهجوم الإيراني

أكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بأن قوات ​الولايات المتحدة​ المتمركزة في قاعدة عين الأسد في ​العراق​ كانت على دراية مسبقا بشأن خطط ​إيران​ بشأن مهاجمتها.

ونقلت الشبكة، التي وصل فريقها الصحفي إلى تلك ​القاعدة​ بأول زيارة إليها منذ الهجوم الصاروخي الإيراني عليها، عن ضباط أميركيين قولهم إن "معظم العسكريين ذهبوا إلى الملاجئ الآمنة في ​الساعة​ الـ11 مساء تقريبا من يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل 2.5 ساعة من الهجوم الإيراني الذي بدأ في الساعة الـ01:30 فجر يوم الأربعاء واستمر نحو ساعتين".

وذكرت CNN أن "​القوات الأميركية​ كانت على دراية بأن قاعدتها ستتعرض لهجوم، لكنها لم تكن على علم بشأن طبيعته".

ولفت الضباط إلى أن الضربات الإيرانية طالت حصرا الجزء من القاعدة الذي تتمركز فيه القوات الأميركية، مضيفين: "الهجوم لم يؤد إلى سقوط ​ضحايا​ بشرية "بأعجوبة"، وخاصة أن بعض ​الصواريخ​ سقطت على بعد عدة أمتار عن الملاجئ وظل بعض العسكريين خارجها خلال الاعتداء".