لفتت ممثلية المرشد الايراني في قوة ​القدس​ للحرس الثوري الايراني، في بيان حول حادث اسقاط ​الطائرة الاوكرانية​، الى ان "العدو يتربص منذ 40 عاماً بالشعب الايراني، و​الحرس الثوري​ تصدى له دائماً، واليوم يظن العدو مخطئاً ان خطأ ​عسكري​ اوقع بالطائرة الاوكرانية سيسمح له بالانتقام"، مؤكدة "عدم السماح لأعداء الشعب ال​إيران​ي، ​أميركا​ واسرائيل بالانتقام من ايران بحجة الطائرة، وسنتصدى لمؤامرات الأعداء ونحمي أمن إيران والايرانيين"، مشيرة الى ان "حرس ​الثورة​ وقوة القدس يعزيان جميع عائلات الضحايا ويؤكدان وقوفهما الى جانب العائلات".

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كانت هذه تفاصيل خبر ممثلية المرشد الايراني بقوة القدس: لن يُسمح لأعداء ايران بالانتقام منها بحجة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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