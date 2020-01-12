ظريف وساركوزي يقدمان العزاء الى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد

أشارت الخارجية ال​إيران​ية في بيان الى انه "وصل وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ صباح اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط ممثلا عن الشعب والحكومة في إيران للمشاركة في مراسم تأبين السلطان قابوس بن سعيد ولقاء السلطان الجديد هيثم بن طارق".

ولفت البيان الى ان "ظريف قدم تعازي إيران إلى ​سلطنة عمان​ في وفاة السلطان قابوس، وبارك تعيين السلطان الجديد"، معربا عن "استعداد ​ايران​ لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين".

من جهة اخرى ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد استقبل بقصر العلم العامر الرئيس الفرنسي الأسبق ​نيكولا ساركوزي​ الذي قدم التعازي ايضا.