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وفاة رجل إطفاء في حرائق الغابات الأسترالية

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اعلنت السلطات الأسترالية مقتل رجل إطفاء أثناء عمله في إخماد حريق غابات في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي ​أستراليا​، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في جميع أنحاء البلاد خلال موسم الحرائق هذا منذ أيلول الماضي إلى 27 على الأقل.

وقال رئيسه في العمل كريس هاردمان للصحفيين اليوم إن رجل الإطفاء بإدارة "فورست فاير مانجمنت فيكتوريا"، والذي كان لديه 40 عامًا من الخبرة، قتل أثناء إخماد حريق في منطقة أوميو يوم السبت.

ومنحت الظروف المناخية الأكثر اعتدالًا، بما في ذلك ​درجات الحرارة​ الباردة و​الأمطار​ والرياح الأقل قوة، بعض الراحة ل​رجال الإطفاء​ المرهقين منذ يوم السبت في كل من فيكتوريا و​نيو ساوث ويلز​.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ إنه يقبل بأن تغير المناخ يؤثر على مواسم الصيف الأطول والأكثر دفئًا وجفافًا كما ألمح إلى تغيير ​السياسة​ لتقليل الانبعاثات.

وتعرض موريسون لانتقادات شديدة بسبب تعامله مع أزمة الحرائق، بما في ذلك قضاء عطلة في ​هاواي​ والتقليل من أهمية العلاقة بين تغير المناخ و​حرائق الغابات​ المدمرة.

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