اعلنت السلطات الأسترالية مقتل رجل إطفاء أثناء عمله في إخماد حريق غابات في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي أستراليا، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في جميع أنحاء البلاد خلال موسم الحرائق هذا منذ أيلول الماضي إلى 27 على الأقل.
وقال رئيسه في العمل كريس هاردمان للصحفيين اليوم إن رجل الإطفاء بإدارة "فورست فاير مانجمنت فيكتوريا"، والذي كان لديه 40 عامًا من الخبرة، قتل أثناء إخماد حريق في منطقة أوميو يوم السبت.
ومنحت الظروف المناخية الأكثر اعتدالًا، بما في ذلك درجات الحرارة الباردة والأمطار والرياح الأقل قوة، بعض الراحة لرجال الإطفاء المرهقين منذ يوم السبت في كل من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه يقبل بأن تغير المناخ يؤثر على مواسم الصيف الأطول والأكثر دفئًا وجفافًا كما ألمح إلى تغيير السياسة لتقليل الانبعاثات.
وتعرض موريسون لانتقادات شديدة بسبب تعامله مع أزمة الحرائق، بما في ذلك قضاء عطلة في هاواي والتقليل من أهمية العلاقة بين تغير المناخ وحرائق الغابات المدمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رجل إطفاء في حرائق الغابات الأسترالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.