شدّد رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​، في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، الى ان "الجميع يستخف بوجع الناس وخسارتها لجنى عمرها، ويتصرفون كأن شيئاً لم يحصل، ويساومون، وينافقون ويبتزون، والناس تجوع يوماً بعد يوم و​العالم​ يتفرج".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: يساومون وينافقون ويبتزون والناس تجوع يوماً بعد يوم والعالم يتفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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