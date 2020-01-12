القومي: الأسير المحرّر أمل أبو صالح هو نموذج للشباب السوري اليافع

اشار ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ الى ان الحزب يتوجه بالتحية إلى الأسير المحرّر الشاب أمل فوزي أبو صالح، الذي تمّ تحريره مع عميد الأسرى السوريين صدقي المقت، وهو الذي اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بعد اعتراضه ناقلات صهيونية في بلدة مجدل شمس كانت تنقل مجموعة من ​الارهاب​يين الجرحى التابعين ل​جبهة النصرة​ الارهابية.

واشار في بيان الى إن ما قام به الأسير المحرر أمل ابو صالح، إنما هو فعل مقاومة ضد الاحتلال والارهاب، وإن تحريره من معتقلات العدو بعد خمس سنوات من اعتقاله، هو تأكيد بأن ​الدولة السورية​ لا تترك أسراها، وهذا انتصار للإرادة السورية المصممة على مقاومة الاحتلال والعدوان.

اضاف البيان إننا إذ نهنىء أهالي بلدة مجدل شمس وكل اهلنا في ​الجولان​ المحتل وفي سورية، بتحرير البطل أمل ابو صالح إلى جانب عميد الأسرى السوريين، فإننا نخص بالتهنئة والدة الأسير الشاب، التي رعته وربته على محبة الوطن وقيم البذل والتضحية دفاعاً عن الأرض والسيادة والكرامة.

ولفت القومي الى إن الأسير المحرّر أمل أبو صالح، هو نموذج للشباب السوري اليافع المنتمي إلى ارضه وبلاده، والذي يعبر عن هذا الانتماء بالصمود ومقاومة الاحتلال والارهاب. اضاف التحية مجدداً لعميد الأسرى السوريين صدقي المقت وللأسير المحرر أمل أبو صالح، والتحية لكل الأسرى والمعتقلين في سجون العدو، وعهد المقاومين أن تظل قضيتهم في رأس سلم الأوليات حتى تحريرهم.