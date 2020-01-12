غصن: لا احب السياسة واستطيع مساعدة أي وزير بالحكومة وازمة لبنان سياسية فقط

أعلن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن، في حديث صحفي، انه "ليس رجل سياسي، ولا يحب ال​سياسة​، ولو كانت خبرته تستطيع أن تنفع ​لبنان​، فلن يتردد بخدمة لبنان"، موضحاً انه "يستطيع أن يساعد أي وزير في ​الحكومة​، لكن المسؤولية السياسية ينبغي أن تكون لديهم شرعية منتخبة".

أما عن أزمة لبنان الاقتصادية، لفت غصن الى "وجود حل للأزمة، والحل ليس صعب، وعلى الورق حل أزمة لبنان ليس صعبا، ولكن ​الأزمة​ كيف يمكن تطبيقه، فـأزمة لبنان سياسية بشكل أساسي وليس اقتصادية وهي قضية إرادة، والقضية هي كيفية اقناع ​الشعب اللبناني​ ببرامج معينة حتى يقبلوا بها، وأن تضع أمامهم الحلول قصيرة الأمد وأن يخرج المسؤولين باستمرار لتوضيح التقدم في تلك الخطط".