سكاف: من المعيب أن يظهر لبنان بصورة مهينة وصلت إلى حد منعه من التصويت بالامم المتحدة

أشارت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ الى أنه "‏من المعيب أن يظهر ​لبنان​ بصورة مهينة وصلت إلى حد منعه من التصويت في ​الامم المتحدة​ لأنه لم يدفع الاشتراكات السنوية".

وسألت في تغريدة عبر "تويتر": "من المسؤول عن هذه الجرصة؟ ولماذا لم تحرك ​الحكومة​ ساكنا لتسديد هذا المبلغ منذ سنتين حتى اليوم؟".

ورأت أنه "من المؤسف أن لا يتحمل أي مسؤول في ​الدولة​ مسؤوليته، في الوقت الذي تُشوه فيه صورتنا أمام ​العالم​ بأكمله".