سكاف: من المعيب أن يظهر لبنان بصورة مهينة وصلت إلى حد منعه من التصويت بالامم المتحدة

أشارت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف الى أنه "من المعيب أن يظهر لبنان بصورة مهينة وصلت إلى حد منعه من التصويت في الامم المتحدة لأنه لم يدفع الاشتراكات السنوية".
وسألت في تغريدة عبر "تويتر": "من المسؤول عن هذه الجرصة؟ ولماذا لم تحرك الحكومة ساكنا لتسديد هذا المبلغ منذ سنتين حتى اليوم؟".
ورأت أنه "من المؤسف أن لا يتحمل أي مسؤول في الدولة مسؤوليته، في الوقت الذي تُشوه فيه صورتنا أمام العالم بأكمله".
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