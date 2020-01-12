السفير البريطاني في إيران ينفي مشاركته في تظاهرات طهران

نفى ​السفير البريطاني​ في ​ايران​ روبرت ماكير مشاركته في تظاهرات طهران. وكانت انطلقت تظاهرات في طهران لتنديد بقيام الحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية كانت تحلق في سماء طهران الأربعاء الماضي.

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