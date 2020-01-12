الخارجية الاميركية: سنواصل عزل إيران حتى تتصرف كدولة طبيعية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، ان "الاستراتيجية الأميركية بعد القضاء على قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني والهجمات الانتقامية الإيرانية اللاحقة على القواعد العسكرية الأميركية في العراق، هي مزيد من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية لإيران، حتى تتصرف كدولة طبيعية".
هذا وكانت اميركا قد فرضت عقوبات على 17 شركة تعدين ومعادن إيرانية، وكذلك على السفن الأجنبية التي تشارك في نقل المنتجات الإيرانية، وعلى 8 مسؤولين إيرانيين كبار ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني".
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