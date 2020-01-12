الخارجية الاميركية: سنواصل عزل إيران حتى تتصرف كدولة طبيعية

أكدت المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس، ان "الاستراتيجية الأميركية بعد ​القضاء​ على قائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ والهجمات الانتقامية ال​إيران​ية اللاحقة على القواعد العسكرية الأميركية في ​العراق​، هي مزيد من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية لإيران، حتى تتصرف كدولة طبيعية".

هذا وكانت ​اميركا​ قد فرضت ​عقوبات​ على 17 شركة تعدين ومعادن إيرانية، وكذلك على ​السفن​ الأجنبية التي تشارك في نقل المنتجات الإيرانية، وعلى 8 مسؤولين إيرانيين كبار ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني".