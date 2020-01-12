مخزومي: قدمنا حلولا لمشكلة فيضان الرملة البيضاء على شكل هبة ولم يتم التعامل بجدية لأنه لا يوجد تنفيعات

اعتبر النائب ​فؤاد مخزومي​ ان "لم الشمل" خرب بيوت الناس وخرب البلد وشرع ​الفساد​، والمطلوب رحيل ​السلطة​ السياسية الفاسدة كلن يعني كلن. ولفت الى ان العصيان المدني آت وسيهز كل الطبقة السياسية التي تتحايل على الحلول وتسوق عودة نفس الطبقة الحاكمة تحت شعار "لم الشمل".

واشار مخزومي في حديث اذاعي، الى ان "كلام حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ غير مطمئن ولا يوجد خطة واضحة لدى المعنيين لمعالجة الوضع المتدهور مالياً، وأنا أول من طالب ببرنامج إقتصادي وعلى أساس البرنامج يتم إختيار رئيس ​الحكومة​، واليوم لبنان عاجز عن دفع إلتزاماته المالية. وشدد على انه من غير المقبول ان لا تجتمع حكومة تصريف الأعمال وان يبقى الوزراء في إجازة وكأن البلد بألف خير.

ورأى انه لا جدوى من عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الى عملية تشكيل الحكومة، ولن يكون اي تمويل دولي الا باصلاح. واعتبر اتع لم يعد هناك ثقة دولية بالمصارف اللبنانية وهذا أمر خطير، وأول قرار للحكومة الجديدة يجب ان يكون إعادة النظر بالهندسات المالية التي اوصلت البلد لهذا الوضع.

اضاف مخزومي "دافعو الضرائب في بيروت لا يحصلون على الخدمات التي يجب على بلدية بيروت أن تقدمها، كما انه قدمنا حلولا لمشكلة فيضان الرملة البيضاء على شكل هبة ولم يتم التعامل بجدية مع هذه الهبة لأنه لا يوجد تنفيعات".