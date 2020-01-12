ممثلة تجمع مستوردي المستلزمات الطبية: 80 بالمئة من المرضى لا يجدون المستلزمات اللازمة بالمستشفيات

اشار ممثلة تجمع مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي الى ان الكارثة الكبيرة انه لا احد يسمع قبل الوصول الى الكارثة الكبيرة في ملف الطبابة، ولفتت في حديث تلفزيوني، الى ان الوضع لم يعد يحتمل واغلبية المرضى لن يتم استقبالها في المستشفيات بسبب نقص التجهيزات والمعدات، واهم 2 هم مرضى القلب والشرايين.
ولفتت عاصي في حديث تلفزيوني، الى ان 80 بالمئة من المرضى الذين يدخلون المستشفى لا يجدون المستلزمات اللازمة للعلاج، ولا اعرف اذا كان المسؤولين يعرفون خطورة الوضع؟ ولا احد يتواصل ولا يوجد اذان صاغية لصعوبة الوضع وخطورته. ولفتت الى تقاذف المسؤولية بين مصرف لبنان والمصارف.
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