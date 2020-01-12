90 جنيه شهريًا وزيادة نقاط الخبز.. ما الاختلاف بين منظومة الدعم النقدي و"العيني"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، طُرح قبل فترة، وستبدأ الحكومة دراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات، للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذه، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ملف الدعم النقدي المشروط أو منظومة الدعم الرقمية، عقب عودته للوزارة في عام 2017، وتم وضع تصور لمجموعة من الاقترحات حول المنظومة، لبحث الشكل الأمثل لتطبيقها.

ويرصد "الخليج 365" في سؤال وجواب، أبرز الاختلافات بين منظومة الدعم الحالية، ومنظومة الدعم النقدي المقترحة..

1- هل ستتغير الحصص التموينية التي سيحصل عليها المواطن؟

لا.. لن يكون هناك تغيرًا في الحصص التموينية في المنظومة المقترحة، فالمواطن يحصل الآن على 5 أرغفة يوميًا بإجمالي 150 رغيفًا شهريًا، كما يحصل على دعم سلعي بقيمة 50 جنيهًا بحد أقصى 4 أفراد على كل بطاقة تموين، وهو ما سيستمر في المنظومة المقترحة.

2- هل سيتغير سعر رغيف الخبز في المنظومة المقترحة؟

لا.. المواطن سيدفع 5 قروش مقابل كل رغيف خبز يحصل عليه، في حين ستظل الدولة تدعم كل رغيف بما قيمته 55 قرشًا، وفقًا للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2019.

3- ما هو الاختلاف الجوهري بين المنظومتين؟

تحويل دعم الخبز للمواطن من عدد (5 أرغفة يوميًا لكل فرد) إلى قيمة مالية ثابتة كل شهر (90 جنيهًا لكل فرد)، يحصل عليها المواطن ويخصم منها المخبز، قيمة الأرغفة المباعة له بشكل لحظي، دون اللجوء لتسويات بين المخبز ووزارة التموين، عبر منظومة الدعم السلعي لمنظومة الخبز الحالية.

4- هل ستشترك كل المخابز في المنظومة الجديدة؟

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طلبت وزارة التموين، من المخابز التوقيع على تفويض بنكي، يتيح لاتحاد البنوك أن يحصل على ثمن الدقيق مباشرة من صاحب المخبز في نهاية يوم العمل، لتوصيله إل المطحن، وفي الوقت نفسه يتيح لاتحاد بنوك مصر خصم ثمن القمح لحساب هيئة السلع التموينية، من أجل ضخه للمواطن مرة أخرى، حيث ستتيح المنظومة للمواطن حصته من الخبز نقدًا داخل بطاقة التموين، ويخصم صاحب المخبز قيمة رغيف الخبز نقدًا من بطاقة المواطن، مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر، ليضاف في رصيد صاحب المخبز يوميًا.

5- هل سيكون هناك تغيير في منظومة فرق نقاط الخبز؟

نعم.. وزارة التموين تدفع الآن تعويضًا للمواطن بقيمة 10 قروش عن كل رغيف خبز لا يصرفه، أما في المنظومة المقترحة، سيتم تعويض المواطن بـ60 قرشًا، عن كل رغيف خبز لا يصرف، وبالتالي ستكون استفادة المواطن أكبر.

6- هل سيتم تطبيق المنظومة حال إقرارها دفعة واحدة؟

تبحث وزارة التموين حاليًا، تطبيق المنظومة الجديدة في عدد من المحافظات بشكل تجريبي، قبل تعميمها بشكل كامل، في حال تم إقرارها.

7- هل ستقضي المنظومة المقترحة على سلبيات المنظومة الحالية؟

قالت وزارة التموين، إن المنظومة المقترحة، ستقضي على ظاهرة تجميع البطاقات، والضرب الوهمي والمجمع للبطاقات، بالإضافة إلى الانتهاء من مشكلة تسرب الدعم.

8- هل ستنتهي الشكوى من رغيف الخبز في المنظومة المقترحة؟

المواطن سيصبح المتحكم في الدعم، وبذلك سيشتري الخبز من المخبز الأكثر جودة بالنسبة له، وحفاظًا على مواصفات الرغيف ووزنه.​​

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