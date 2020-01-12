اخبار العالم

هزتان أرضيتان تضربان بوشهر جنوب إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

  ضرب زلزالان بقوة 4 درجات و9ر3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، جنوب إيران، حسبما مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران الإيرانية، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


 نقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن مركز رصد الزلازل أن الزلزال الأول وقع في منطقة أهرم في محافظة

بوشهر جنوب إيران في عمق 10 كم من سطح الأرض.


 كما سجل المركز، زلزال بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر في مدينة "إيذة" في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل 10 دقائق من الهزة التي ضربت منطقة أهرم.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزتان أرضيتان تضربان بوشهر جنوب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا