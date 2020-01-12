هزتان أرضيتان تضربان بوشهر جنوب إيران

ضرب زلزالان بقوة 4 درجات و9ر3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، جنوب إيران، حسبما مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران الإيرانية، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



نقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن مركز رصد الزلازل أن الزلزال الأول وقع في منطقة أهرم في محافظة

بوشهر جنوب إيران في عمق 10 كم من سطح الأرض.



كما سجل المركز، زلزال بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر في مدينة "إيذة" في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل 10 دقائق من الهزة التي ضربت منطقة أهرم.

