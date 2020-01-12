رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي يزور واشنطن لتعزيز التعاون بين جيشي البلدين

أعلنت القوات البرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن رئيس أركان الجيش سو أوك يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، تستمر حتى يوم السبت المقبل بهدف تعزيز التحالف بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
تعزيز التبادل والتعاون بين جيشي البلدين.
ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن سو يعقد اجتماعات ثنائية مع نظيره الأمريكي جيمس ماكونفيل وكبار المسؤولين العسكريين، ليجدد فيها التأكيد على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ويناقش سبل
أضافت القوات البرية أن "سو" يخطط لزيارة قيادة العقود الآجلة لجيش الولايات المتحدة للاطلاع على رؤيته واستراتيجيته للتحديث.
من المقرر أن يزور سو النصب التذكاري للجنود الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب الكورية بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لاندلاع الحرب الكورية.
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