قتلى في هجوم لـ "داعش" بنيجيريا

قتل إرهابيون على ارتباط بتنظيم داعش الإرهابي خمسة أشخاص في هجوم وقع في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت، فرانس برس السبت.

وهاجم مقاتلون من تنظيم داعش "ولاية غرب إفريقيا" كانوا على متن شاحنات مزوّدة بأسلحة رشاشة بلدة غاجيرام الواقعة على بعد 80 كيلومتراً عن عاصمة الولاية ميدوغوري الجمعة. واستهدفوا صيادين وعناصر مسلحين كانوا يحرسون البلدة من الهجمات، وفق ما أفاد أحد السكان هو ميلي بوتاري.

وتعرّضت المنطقة التي تقع فيها غاجيرام لهجمات عدة شنها إرهابيون خلال السنوات الأخيرة واستهدفت جنوداً وسكاناً.

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وازداد خلال الشهرين الماضيين عدد الكمائن التي استهدفت الجنود وعمليات خطف المدنيين ونقاط التفتيش الزائفة التي أقامها تنظيم داعش "ولاية غرب إفريقيا"، الذي انفصل عن جماعة بوكو حرام في 2016.

وجاء ارتفاع عدد الهجمات بعدما أقام الجيش النيجيري معسكرات ضخمة في شمال شرق البلاد لمواجهة عمليات الإرهابيين المتكررة.

وأسفر النزاع المستمر منذ عقد عن مقتل 36 ألف شخص ونزوح نحو مليونين من منازلهم في شمال شرق نيجيريا.

وامتد العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون، ما نجم عنه تحالف عسكري إقليمي لمواجهة المتمردين.