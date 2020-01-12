مقتل وإصابة 12 شخصاً في مظاهرات بالعراق

أفاد شهود بأن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب نحو 10 آخرين، اليوم الأحد، عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الليلة الماضية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء 118 كيلومتر جنوبي بغداد.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية "أن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء وقامت القوات الأمنية بتفريقهم بإطلاق الرصاص لمنع وصولهم إلى المبنى مما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وجرح نحو عشرة آخرين وسط مدينة كربلاء".

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وتسعى القوات الأمنية إلى حصر المتظاهرين في ساحة التربية مركز الاعتصام وعدم توسيع دائرة التظاهر منذ انطلاقها قبل أكثر من مئة يوم.